رومارينيو يتحدث عن عودة الاتحاد وأفضلية حمدالله وقوة الهلال

رومارينيو من أفضل المحترفين في الدوري السعودي

تحدث البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جدة عن إمكانية عودة العميد مرة أخرى لمنصات التتويج خلال المرحلة المقبلة.

رومارينيو يعد من أبرز المحترفين في الدوري السعودي خلال المرحلة الأخيرة، ويقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة العميد.

وقال رومارينيو في تصريحا لموقع "العربية . نت": "اشتقت إلى نادي الاتحاد ولكرة القدم، منذ شهرين لم ألعب كرة، وهو أكثر شيء أحب القيام به ولكن سنعود قريبًا إلى حياتنا الطبيعية".

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وأضاف البرازيلي: "أتدرب كثيرًا من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية استعدادًا لعودة المنافسات مرة أخرى، وأحافظ على جاهزيتي بتدريب كل صباح، أقضي الوقت في مدينة ساوباولو البرازيلية مع عائلتي".

وأردف رومارينيو: "بعودة فهد المولد ووجود المدرب كاريلي نستطيع أن نحقق الكثير وأن نعود بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة، لكننا بحاجة للتعاقد مع لاعبين جدد".

وأشاد لاعب الاتحاد بمهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، حيث قال: "حمدالله هو المهاجم الذي يعجبني في الدوري وأرى أنه الأفضل أما على مستوى الأندية فنادي الهلال هو الأقوى لديه خط هجوم رائع للغاية".

واختتم رومارينيو حديثه قائلًا: "بدأت انسجم بشكل رائع مع الاتحاد ولا أرغب في الرحيل عن الدوري السعودي للمحترفين، وأسعى لتقديم الكثير من إمكانياتي لمساعدة الاتحاد".

ويتواجد البرازيلي في المركز السادس بين هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد هدفًا بالتساوي مع كارلوس إدواردو.