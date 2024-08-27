رومارينيو يتألق رغم تخليه عن الروح الرياضية! .. نيوم يضرب الجندل برباعية في دوري يلو

رفاق القائد سلمان الفرج يواصلون الانتصارات..

واصل نيوم تحقيقه للانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بدوري يلو للدرجة الأولى، بالفوز أمام الجندل برباعية نظيفة.

المباراة شارك بها بشكل أساسي الثلاثي القادم من دوري روشن؛ أحمد حجازي، رومارينيو دا سيلفا وسلمان الفرج إلا أن الثنائي الأخير خرج في الدقيقة 89.

وافتتح نيوم التهديف في المباراة بالدقيقة 32، بهدف عن طريق مباي ديابي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، أضاف روما الهدف الثاني من ضربة جزاء، سددها على يمين حارس الجندل.

ومن خطأ دفاعي قاتل في الدقيقة 78، أضاف عباس الحسن الهدف الثالث لرفاق القائد الفرج، إذ أعاد وسط الجندل الكرة لدفاعه بشكل غريب، ليقطعها لاعب نيوم ويمررها للحسن المنفرد تمامًا بالمرمى بعد تقدم الحارس عن مرماه.

آخر الأهداف جاء في الدقيقة 83 عن طريق رومارينيو من تسديدة من داخل منطقة الـ18، لكنه هدف بعيد عن الروح الرياضية، إذ تم إحرازه بينما لاعب الجندل ساقط أرضًا ويتألم إثر تعرضه للإصابة.

بهذا الفوز يتصدر نيوم الترتيب برصيد ست نقاط متساويًا مع الفيصلي، فيما تجمد الجندل عند صفر نقاط في المركز الـ18 والأخير.