"رومارينيو فسخ عقده مع الاتحاد .. وسعود عبد الحميد سيستمر"

كشف الإعلاميالرياضي عبد الله فلاته، عن كواليس ساخنة بشأن النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق نادي الاتحاد، مؤكدًا على أنه قام بفسخ عقده، قبل تجديده.

الاتحاد أعلن مؤخرًا عن تجديد عقد النجم البرازيلي رومارينيو، ليستمر مع العميد حتى صيف 2024، وذلك في ظل تألقه اللافت للنظر خلال المواسم الماضية والموسم الحالي.

فلاته أكد خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن"، على أن إدارة نادي الاتحاد تعاملت بشكل مغاير مع النجم البرازيلي رومارينيو، ليس مثلما يتم التعامل مع سعود عبد الحميد.

عبد الله فلاته قال: "رومارينيو فسخ عقده مع الاتحاد وتم التجديد له، وتأكدت من هذه المعلومة بنفسي، وتم منح وكيل أعماله 400 ألف يورو بعد التجديد".

ورد الإعلامي الرياضي طارق النوفل على تصريحات فلاته قائلًا: "لا نريد التحدث عن قضايا سابقة ونقول ماذا فعلت إدارة الاتحاد مع اللاعب الأجنبي ولم تفعله مع سعود عبد الحميد".

وتابع: "أتحدث عن ما يحدث، باختصار أن سعود عبد الحميد سيكون بنسبة 90% اتحاديًا، وذلك بتدخل الشخصية الاتحادية الاعتبارية".

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واختتم النوفل الحديث قائلًا: "ما فعله أنمار الحائلي رئيس الاتحاد يعبر عن قوة شخصية الإدارة، ولكن أتمنى أن يكون في النهاية هناك ليونة في التعامل، وأيضًا استماع للاعب نفسه وليس لأطراف أخرى".

عبدالله فلاته : رومارينيو فسخ عقده مع #الاتحاد ثم تم اعطاء وكيله 400 ألف بعد التوقيع



طارق النوفل: سعود عبدالحميد باقي في العميد بتدخل الشخصية الاعتبارية وما فعله أنمار هو قوة شخصية لإدارته



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وينتهي عقد سعود عبد الحميد بنهاية شهر يناير القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون العودة لإدارة الاتحاد، ولكن هناك تمسك من جانب الإدارة الاتحادية باللاعب.