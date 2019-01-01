بالأرقام - رومارينيو يفعل في 10 جولات ما لم يفعله في موسم كامل مع الاتحاد

تعرف على أرقام رومارينيو مع الاتحاد الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي.

يقدم البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو" أفضل مستوياته رفقة نادي الاتحاد، بعدما انضم له مطلع الموسم الماضي، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، في صفقة تكلفت 7 ملايين يورو.

رومارينيو لم يقدم المستوى الجيد، الذي انتظره منه الجميع خلال الموسم الماضي، حيث طالته انتقادات قوية من جانب جماهير الاتحاد، بسبب الوضع الذي كان يمر به الفريق، الذي كان يصارع الهبوط.

ولكن مع بداية الموسم الحالي، ظهر رومارينيو بوجه آخر، نجح أن يقدم مستوى مغاير لما ظهر عليه في الموسم الماضي، ليثبت أنه جدير بارتداء قميص الاتحاد.

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ونستعرض خلال السطور التالية، مقارنة بالأرقام لما قدمه رومارينيو خلال أول 10 جولات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وما قدمه الموسم الحالي..

أول 10 جولات الموسم الماضي

لم يسجل رومارينيو في أول 10 مباريات له في الدوري السعودي الموسم الماضي، إلا هدف واحد فقط، ولم يصنع أي أهداف.

الاتحاد خسر 8 مباريات وتعادل مباراتين في أول 10 مباريات الموسم الماضي في الدوري، حيث فشل في تحقيق أي فوز.

أول 10 جولات الموسم الحالي

تمكن المهاجم البرازيلي من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف واحد، ليساهم بشكل كبير في انتصار الاتحاد في 4 مباريات.

رغم ذلك خسر الاتحاد 6 مباريات من أصل 10، وحاول العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي.

تفوق كاسح

طوال الموسم الماضي، سجل رومارينيو 7 أهداف في 27 مباراة لعبها في الدوري، واستطاع أن يصنع هدفين لزملائه.

وهذا الموسم سجل 6 أهداف في 10 مباريات فقط، ليتمكن من المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي ببراعة.