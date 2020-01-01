روسيل يُعلن موقفه من الترشح لرئاسة برشلونة

موقف واضح وصريح..

أعلن ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، أنه لا ينتوي الترشح مجددًا لرئاسة النادي الكتالوني، كما أكد على أنه لن يعمل في أي مناصب أخرى غير الرئيس بالبلوجرانا.

روسيل خرج من السجن منذ أشهر قليلة بعد عامين قضاهما بتهمة اختلاس الأموال، وكانت له تصريحات سابقة يؤكد أنه لم يكن ليُسجن لولا تواجده على رأس برشلونة.

وعبّر الرئيس السابق عن مدى قسوة الحياة في السجن وعن وعده لأمه بالابتعاد عن برشلونة قدر المستطاع، وذلك خلال كتاب عن حياته بعنوان "عناق كبير، 645 يومًا" في إشارة لمدة وجوده في السجن.

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الرئيس الكتالوني قال "الترشح لرئاسة برشلونة؟ لن يحدث ذلك مرة أخرى، لا يجب تكرار التجربة مرة ثانية، كنت رئيسًا لبرشلونة في الوقت الذي صوّت لي الناس ، أتذكر ذلك بعاطفة كبيرة كتجربة حياتية ستظل في ذاكرتي إلى الأبد".

كما أضاف "ليس في خطتي أن أقدم نفسي مرة أخرى، لقد وعدت أمي أنني لن أفعل ذلك ثانيةً، يمكنني بوضوح مطلق أن أؤكد أنني لن أترشح لرئاسة النادي مجددًا".

أما عن إمكانية عمله في منصب داخل مجلس الإدارة "ليس منطقيًا أن يعمل شخص في منصب رئيس برشلونة ثم يتحول إلى مدير في وقت لاحق، لقد حصل من قبل على أعلى شرف ومنصب، ليس منطقيًا هذا النزول".

وعن جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي، قال "إنه صديق لي ولديّ الكثير من التعاطف معه، عليك أن تنظر إلى الأرقام ولا تُخدع، يُحقق النادي معه 2.5 بطولة سنويًا، وإذا نظرت للوضع الاقتصادي، فالأمور جيدة بالفعل".

يذكر أن انشقاقات قد حدثت داخل مجلس إدارة البرسا في الأشهر الأخيرة تسببت في استقالة 6 من الأعضاء منهم نائب لبارتوميو، في الوقت الذي هاجم المستقيلون الرئيس واتهموه بالاختلاس من ميزانية النادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن روسيل هو أحد أنجح رؤساء برشلونة وقد كان في عهده صفقة انضمام نيمار إلى كامب نو في 2013 والتي صاحبها الكثير من الجدل أدى في النهاية إلى استقالته من رئاسة النادي.