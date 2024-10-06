خوفًا من الخيانة .. رود فان نيستلروي يتحفظ على خلافة تين هاج في مانشستر يونايتد!

تين هاج قد يتم إقالته اليوم حال السقوط أمام أستون فيلا

يتحفظ الهولندي رود فان نيستلروي على مسألة تولي تدريب مانشستر يونايتد، حال إقالة مواطنه إيريك تين هاج من منصبه، في حال تعثره أمام أستون فيلا.

وعاد فان نيستلروي إلى مانشستر يونايتد للعمل التدريبي، ولكن اسمه ارتبط بالعمل كمدير فني بدلًا من تين هاج حال إقالته، بعد نتائج الفريق المخيبة تحت قيادته، بالخسارة في 3 مباريات من أصل 6 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى المعاناة أوروبيًا.

ويعلم تين هاج أنه اقترب من الرحيل، حيث أكدت التقارير أنه لديه فرصة واحدة فقط وهي مواجهة أستون فيلا، وإذا خسر سيرحل عن منصبه، حيث سيتم عقد اجتماع بعد المباراة، سيحضره السير جيم راتكليف، لحسم مستقبل المدرب الهولندي.

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وأكدت صحيفة "ميرور" أنه إذا تقرر رحيل تين هاج، فإن فان نيستلروي لديه تحفظات على خلافته، خوفًا من أن يُنظر إليه على أنه خان تين هاج، مثلما نظر إلى مديري نادي آيندهوفن في موسم 2022-23 الذي كان يتولى تدريب الفريق فيه، حيث اتهمهم بالتآمر خلف ظهره لإقالته.

وقال مصدر الصحيفة: "فان نيستلروي رجل مبدئي، وشعر بالخيانة في آيندهوفن، ولن يرغب في أن يُنظر له على أنه الرجل الذي ذهب خلف ظهر إريك تين هاج وخانه".