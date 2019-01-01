روديجير يكشف عن صديقه المقرب في تشيلسي

أنطونيو روديجير نجم دفاع فريق تشيلسي يشيد بالنجم الشاب هودسون أودوي وبقدراته الكبيرة ويؤكد أنه صديقه المقرب في صفوف البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الألماني أنطونيو روديجير نجم دفاع فريق تشيلسي باللاعب الشاب هوسون أودوي وبما يقدمه للفريق من قدرات كبيرة في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روديجير وأكد من خلالها أن أودوي يعد صديقه الأقرب في نادي تشيلسي خلال الفترة الماضية.

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وقال روديجير: "لدي حالة تفاهم كبيرة مع أودوي، كما أن لكلًا منا نفس حس الدعابة، لذلك تجدنا دومًا نضحك كثيرًا معًا، هو شاب رائع".

وأضاف: "بالنسبة لي شخصية من أمامي أهم من أي شيء، هودسون شخص رائع، ولديه العديد من الخصائص الانسانية الطيبة".

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وأكمل عند سؤاله من هو الراقص الأفضل في الفريق وقال: "هوسون أيضًا يمتلك بعض حركات الرقص الجيدة، وأنا أيضًا أستطيع الرقص لكنهم يضحكون كلما رقصت".

جدير بالذكر أن أودوي يعد أحد أهداف فريق بايرن ميونخ، وبسبب مستواه الرائع لفت أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة في الفترة الماضية.