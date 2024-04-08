روديجر: أنشيلوتي لم يعتذر لي.. ويجب أن نصلي ليستمر نجم ريال مدريد!

تحدث أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، عن مواجهة مانشستر سيتي المقررة غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روديجر، في مؤتمر صحفي: "المدرب كارلو أنشيلوتي لم يعتذر لي عن عدم وضعي أساسيًا في مباراة الإياب (أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال الموسم الماضي)، كانت لديه فكرته ويجب أن أحترم ذلك، ولو لم تعجبني".

وأضاف: "هذا الموسم كان جيدا جدا بالنسبة لي وللجميع، دوري أبطال أوروبا مهم جدا لنا، ونعلم مدى أهمية البطولة بالنسبة للنادي، يجب أن نكون إيجابيين بشأن التأهل، سنخوض مباراة صعبة، لكننا واثقون من أنفسنا، الديناميكية تشير إلى أننا في حالة جيدة".

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وعن تمكنه من إيقاف هالاند في مواجهة الذهاب الموسم الماضي، علق: "كانت مباراة جيدة، يمكن القول إنها واحدة من أصعب المباريات على الإطلاق، قمنا جميعا بعمل جيد حقا، ولم يحصل على الكثير من التمريرات، والفكرة هذا الموسم هي نفسها، السيطرة على أخطر لاعبي السيتي، لا يمكنك التحكم في كل شيء، يجب السيطرة على لاعبين مثل دي بروين أيضا، لتسهيل الأمور".

وأنهى المؤتمر بالحديث عن زميله بيلينجهام: "لقد فوجئت قليلا لأنني لم أكن أعرفه جيدًا، لكن يا إلهي، لديه شخصية رائعة وهو لاعب جيد جدًا، إذا تحدثت معه ستشعر أنه عاش كل شيء بالفعل، رغم أن عمره 20 عاما فقط، لم أعد مندهشا، سيكون قائدا، إنه ناضج جدا ومحترف في كل ما يفعله، يجب أن نصلي من أجل أن يستمر في صحة جيدة كما هو".