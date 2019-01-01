اكتشاف إسبانيا الجديد يغازل برشلونة ويروي مغامراته في كرواتيا

لاعب برشلونة السابق يُمني النفس بالعودة مرة أخرى

تصدر الشاب الإسباني داني أولمو عناوين الصحف المحلية، بعد تألقه في ظهوره الأول مع المنتخب أمام مالطة في مباراة أول أمس الجمعة التي حسمها منتخب لا روخا بسباعية بلا هوادة ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

وتمكن لاعب شباب كرواتيا السابق من تسجيل هدفه الأول في ظهوره الأول تحت قيادة المدرب روبرت مورينو، وذلك من لمسته الثانية بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وهذه هذه الليلة التاريخية بالنسبة له في قادش، قال "سعيد للغاية بهذه اللحظات ومواصلة العمل، وحقًا أنا فخور لوجودي هنا، ودائمًا أقول إن اللعب لمنتخب إسبانيا أكبر من مجرد حلم".

وتحدث عن المدرب مورينو قائلاً "مدرب جيد جدًا وقد أعطاني ثقته وأخبرني بأنني سأشارك، وأنا هنا بسبب ما قمت به مع ناديي ومنتخب الشباب تحت 21 عامًا".

وعن مغامرة الانتقال إلى دينامو زغرب بعمر 16 عامًا، قال "الأمر كان يبدو غريبًا. وفي البداية اعتقد البعض أنني أصبت بالجنون، لكن العرض الذي قدمه لي دينامو لم يقدمه لي أي نادٍ آخر أن أكون مع الفريق الأول في موسمي الثاني، وبالفعل بدأت مع الفريق الثاني ثم انتقلت إلى الفريق الأول".



وسُئل "هل كان الاتحاد الكرواتي يرغب في ضمك للمنتخب الأول؟ كان يوجد اهتمام حقيقي، حيث أخبرني الاتحاد والنادي بذلك، وقلت لهم إن لدي عاطفة خاصة لكرواتيا كوني عشت بها سنوات جيدة جدًا، لكني كنت أرغب دائمًا في تمثيل إسبانيا، وها قد حققت حلمي".

كما سُئل عما إذا كان ينوي العودة لليجا في المستقبل القريب، فكانت إجابته "أتمنى. لكن الآن تركيزي منصب على دينامو زغرب، بدأنا للتو الموسم، وأعتقد أنه سيكون موسمًا رائعًا لأننا بدأنا دوري الأبطال بشكل جيد، وما زال أمامنا مباراتين، ونتائجنا هي ما ستحدد تأهلنا للأدوار الإقصائية".

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وفي الختام لم يُخف رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، بقوله "العودة إلى برشلونة؟ سنرى ما سيحدث في المستقبل، وبالنسبة لي، لم أغلق الباب أمام أي نادٍ، لكني الآن مع دينامو ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل".