الانتقالات
الانتقالات

رودريجيز يتوجه لإسبانيا للتوقيع مع ريال بيتيس

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Getty Images
خطوة جديدة لإنعاش مسيرة الجناح الإسباني التي أثرت عليها الإصابات في المواسم الماضية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد الجناح الإسباني خيسي رودريجيز، للعودة مرة أخرى للملاعب، عن طريق نادي ريال بيتيس هذا الشهر.

رودريجيز قضى فترة طويلة مبتعداً عن الملاعب منذ نهاية إعارته مع ستوك سيتي الموسم الماضي، نظراً لتعرضه لسلسلة من الإصابات.

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وبعدما استعاد اللاعب عافيته وتدرب بشكل جيد مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وجد جناح ريال مدريد السابق فرصة جديدة له في الليجا.

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تقارير صحفية أكدت أن صاحب الـ25 عاماً سينتقل إلى بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولن يتضمن عقد الإعارة وجود أي بند يتيح للنادي الإسباني شراء رودريجيز الصيف القادم.

ويتواجد حاليًا جينيس كرفخال وكيل أعمال اللاعب في إسبانيا، انتظاراً لقدم رودريجيز لإجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقود.

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وتمثل هذه الخطوة فرصة جديدة لرودريجيز، الذي انطلق للمرة الأولى في الليجا عن طريق ريال مدريد في 2016، قبل ان تتم إعارته للاس بالماس وينتقل لباريس سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر تعاقد بيتيس مع الجناح الإسباني، يأتي لتعويض رحيل لاعبه سانابريا إلى جنوى بالميركاتو الشتوي الحالي.

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