رودريجو ينضم لقائمة المرشحين لخلافة سواريز في برشلونة

هل يكون مهاجم برشلونة القادم من فالنسيا أيضًا؟

وضع نادي برشلونة اللاعب رودريجو مورينيو، مهاجم فالنسيا، ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل.

برشلونة يبحث عن مهاجم بديل للويس سواريز ويعد لوكا يوفيتش، لاعب فرانكفورت، وماكسي جوميز من سيلتا فيجو المرشحين الأبرز.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يراقب مهاجم فالنسيا وقد ينضم إلى البلوجرانا بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تصل إلى 120 مليون يورو ولكن إدارة برشلونة تحاول حسم الصفقة بأقل من ذلك.

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مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

ويستطيع النادي الكتالوني ضم لوبيز مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، كما أنّ فرانكفورت قد يحصل على 55 مليون يورو للتخلي عن يوفيتش.

ومن المرجح ألا يكون صاحب الـ 29 عامًا الخيار الأول للبلوجرانا في ظل وجود أسماء أصغر عمرًا وأقل سعرًا.

جدير بالذكر أنّ سواريز لم يحرز أي هدف في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، كما سجل هدفًا واحدًا فقط في العام الماضي.