رودريجو يتحدى الظاهرة رونالدو بعد إنجازه الأخير!

هاجر الحجار
Rodrygo RonaldoGetty/GOAL
ريال مدريددوري أبطال أوروبارودريجوالدوري الإسباني - لا ليجا

ماذا قال رودريجو بعد كسر رقم الظاهرة رونالدو مع ريال مدريد؟

تحدث لاعب ريال مدريد، رودريجو بعد كسره رقم مواطنه البرازيلي، الظاهرة رونالدو، مؤكدًا أنه يريد تسجيل المزيد من الأهداف.

وسجل صاحب الـ22 عامًا، 16 هدفًا لريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ليتفوق على مواطنه الذي أحرز 15 فقط.

وفي حديثه لتليفزيون ريال مدريد قال رودريجو:" إنه حلم الدخول في قائمة أفضل تسع هدافين للفريق، في دوري أبطال أوروبا، وآمل أن أتمكن من تسجيل المزيد".

وأضاف:" إنه يعني الكثير لي، التفوق على رونالدو! فهو مثال لي وللبرازيل بأكملها".

وأردف:" أشعر دائمًا أني كالفراشة أريد الطيران، اللعب في دور أبطال أوروبا مميزًا لي، إنها منافستي المفضلة، وأثق أني سأحرز هدفًا في كل مباراة".

الجدير بالذكر أن، يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم.

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