"من أفضل 5 لاعبين في العالم" .. نيمار يُواسي نجم ريال مدريد بعد "صدمة" الكرة الذهبية

نجم الهلال يُعلق على قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وقد شهدت عددًا من المفاجآت أبرزها استبعاد نجم ريال مدريد رغم اختيار 6 من زملائه، وهو الأمر الذي دفع البرازيلي نيمار للتحرك.

اختيارات "فرانس فوتبول" أثارت جدلًا واسعًا، خاصة استبعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكذلك البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد الذي ساهم في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب 51 مباراة في جميع البطولات سجل بها 17 هدفًا وصنع 9.

نجم الهلال السعودي لم يُفوت ما حدث دون مواساة مواطنه صاحب الـ23 عامًا، حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام وكتب "على الأقل ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم. بارع".

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قائمة المرشحين خلت من أسماء بارزة عل رأسها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولم تضم سوى برازيلي واحد هو فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

يُشار إلى أن حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.