رودريجو: مودريتش أبي، وكريستيانو رونالدو لاعبي المفضل

لماذا رفض كروس الرحيل إلى مسرح الأحلام؟

كشف رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد ، عن قصة طريفة بينه وبين لوكا مودريتش جعلته ينادي النجم الكرواتي بـ "أبي".

رودريجو انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي واعتمد عليه زين الدين زيدان في الفريق الأول.

وينتهي عقد مودريتش في صيف 2021 ومن المتوقع رحيله بنهاية الموسم المقبل.

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وقال رودريجو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لديّ علاقة قوية مع مودريتش، تشبه علاقة الابن بولده، وحينما علمت أنّه بعمر 35 عامًا أخبرته أن والدي يمتلك العمر ذاته، ولذلك طلب مني أن أحترمه ولا أناديه سوى بأبي".

وتابع: "عادتي المتكررة هي ارتداء الحذاء الأيمن والشنكار الأيمن أولًا وألا أقف على الخط أبدًا، والذهاب إلى المرحاض أولًا، ولديّ عادات أخرى أكثر جنونًا لا أود الحديث عنها".

الموهبة البرازيلية اختار كريستيانو رونالدو ليكون لاعبه المفضل، كما تمنى اللعب بجواره هو وبيليه ورونالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وروبرتو كارلوس.

واختتم: "اللعب بجوار إيدين هازارد كان حلمًا وتحقق لأنّه أحد اللاعبين الذي أقتدي بهم. إنّه لمن الشرف مشاركته غرفة الملابس".

جدير بالذكر أنّ رودريجو هو اللاعب الوحيد من ريال مدريد الذي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.