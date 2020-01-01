مودريتش: زيدان نجم المرحلة، ونستطيع النجاح دون كريستيانو رونالدو

لوكا مودريتش نجم ريال مدريد يمدح زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ويتحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو.

أشاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، وبما قدمه الملكي تحت قيادته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "سبورتسكي نوفوستي"، وأكد خلالها أن رحيل كريستيانو رونالدو لم يكن بالتأثير الذي تخيله الجميع عليهم.

وقال مودريتش: "بكل تأكيد زيدان هو نجم المرحلة في صفوف ريال مدريد، ليس فقط على مستوى كرة القدم، لكنه أثبت أن شخصيته رائعة في الكثير من المناسبات".

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وأضاف: "لقد صنع الكثير من الأجواء الإيجابية في صفوف النادي، ومنحنا السلام النفسي، ويعرف كيف يتعامل مع كل لاعب لكن في النهاية هناك من لا يحصلون على الدقائق المناسبة".

وأردف: "أسلوب زيدان تسبب في عدم وجود أي شخص يفتعل المشاكل في صفوف النادي، لا يوجد لدينا هنا أي تفاحات فاسدة".

وأكمل: "لا داعي للحديث عن مدى أهمية كريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع تحقيق النتائج في غيابه، لدينا الثقة في أنفسنا سواء في وجوده أو في غيابه".

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد حقق الكرة الذهبية على حساب كريستيانو رونالدو في العام قبل الماضي 2018 بعد الحصول على المركز الثاني في كأس العالم مع منتخب كرواتيا.