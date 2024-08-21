هل ينتهي الأمر برحيله؟ رودريجو يُصيب ريال مدريد بخيبة أمل!

هل تكون قنبلة هذا الصيف؟

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن استياء شديد ينتاب مسؤولي ريال مدريد من تصرفات البرازيلي رودريجو خاصة أزمة "الواتساب" الأخيرة التي تلت التعادل المخيب مع ريال مايوركا.

الجناح صاحب هدف الريال الوحيد في مواجهة مايوركا التي انتهت بالتعادل 1-1 فجر جدلًا واسعًا حين كتب عبر قناته الرسمية على "واتساب" "نتيجة المواجهة لم تكن كما نريد، هنا في الدوري الإسباني لكل نقطة أهميتها، أنا سعيد بالهدف وتطور الفريق ولكن الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، الآن ربما عليهم أن يضعوا حرف الراء بجوارهم (يقصد أول حرف من اسمه)".

الصحيفة أوضحت أن تلك الحادثة بجانب حوادث أخرى سابقة أبرزها تصريحاته قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أصابت المسؤولين في النادي الإسباني بخيبة الأمل، حتى أن بعضهم أصبح يرى مستقبل اللاعب خارج العاصمة الإسبانية، وأن الأمر لم يعد سوى مسألة وقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سبورت أوضحت أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال يثق بصورة مطلقة في رودريجو، ويراه ضمن مستقبل ريال مدريد، لكن هذا لا يمنع أن الباب سيظل مفتوحًا لرحيله بعد قدوم كيليان مبابي وتركيز الصحافة عليه ومعه زميليه فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام دون البرازيلي، حيث أصبحت تُشير للثلاثي مؤخرًا برمز "BMV".

وأتمت الصحيفة بالقول أن مانشستر سيتي هو الوجهة الأقرب لصاحب الـ23 عامًا، لكن يبقى السؤال .. هل سينتظر النادي الإنجليزي للصيف القادم وهو المرجح أم يُفجر قنبلة السوق بعرض متأخر هذا الصيف؟، مشيرة إلى أن رغبة اللاعب الحقيقية هي البقاء في ريال مدريد لكن من حوله لا يمتلك نفس الرغبة ويدفعونه باتجاه الرحيل.