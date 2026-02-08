وعندما ظن أن الفرصة أتت .. فبراير الأسود يضرب رودريجو في مدريد وأنشيلوتي يراقب في البرازيل

فينيسيوس غائب، بيلينجهام غائب .. إذًا هي أخيرًا فرصة رودريجو لقيادة هجوم ريال مدريد مع كيليان مبابي، ولكن لن يحدث هذا الليلة ضد فالنسيا في "مستايا" بعد أن أعلن ريال مدريد غياب النجم البرازيلي بسبب التهاب في أوتار عضلات الفخذ.

إصابة رودريجو تأتي في وقت حرج، أولًا، فرصة لإثبات نفسه والاعتذار عقب تصرفه الطائش في مباراة بنفيكا الذي كلفه الإيقاف والغياب عن موقعتي الثأر ضد البرتغاليين في دوري الأبطال، وثانيًا أضاعت عليه فرصة اللعب في مركزه المفضل يسار الهجوم في ظل غياب فينيسيوس للإيقاف وبيلينجهام للإصابة.

فبراير الأسود لرودريجو سيشهد غيابه عن كل مباريات الفريق فيه على الأرجح بين الإصابة والإيقاف، لن يلعب مباراتي الأبطال بسبب القرار الإداري، وسيغيب ضد فالنسيا وعلى الأرجح ضد ريال سوسييداد مبدأيًا بفعل إصابته، وليس واضحًا موقفه من مباراة أوساسونا المتبقية في الشهر بتاريخ 21 فبراير.

موسم رودريجو حتى الآن تحت شعار من سيء إلى أسوأ، أولًا عانى مع تشابي ألونسو للعب، فقط بدأ 10 مباريات من أصل 34 هذا الموسم، بنسبة 35% فقط من إجمالي الدقائق التي لعبها ريال مدريد هذا الموسم، وإن كان في أواخر عهد المدرب المُقال ازدادت مشاركات البرازيلي ولعب في المباريات الهامة ضد برشلونة وأتلتيكو، ومع أربيلوا عاد ليكون أساسيًا، ولكن في الإجمالي، أرقام رودريجو لا ترتقي لمستواه المعهود، ثلاثة أهداف وست صناعات فقط حتى الآن.

أصابع الاتهام لا يمكن توجه لألونسو فقط، صحيح أنه لم يعط رودريجو الفرصة كما تعود مع كارلو أنشيلوتي، ولكن حتى عندما شارك الجناح البرازيلي لم يظهر بمستواه الحاسم، وعندما بدا وكأن الحظ سيبتسم له أخيرًا، تعرض للطرد ثم الإصابة، ليغيب في توقيت كان ليكون حاسمًا له لإعادة موسمه للطريق الصحيح.

استمرار تراجع مستوى رودريجو قد يشكل خطرًا على مركزه في تشكيل أنشيلوتي نفسه مع البرازيل، صحيح آخر التقارير أكدت أنه من ضمن مجموعة ضمنت مقعدها بالفعل في قائمة السيليساو للمونديال القادم، ولكن استمرار تراجع مستوى جناح ريال مدريد والذي تحول الآن لغياب قد يستمر لشهر في توقيت سيضع فيه أنشيلوتي على الأرجح التصور النهائي لقائمته المسافرة للولايات المتحدة، وحتى لو كان رودريجو من لاعبيه المفضلين والمقربين، ولكن لنا في نيمار دليل، أنشيلوتي يريد اللاعب الجاهز فقط في كأس العالم، ولذا يجب أن يعود رودريجو بعد فبراير الأسود بقوة كما عهده ريال مدريد، حاسم، سواء كان أساسيًا أم كبديل ذهبي منقذ من على مقاعد البدلاء.