رسالة مخيفة لنيمار ولغز رأس الحربة وفرصة إندريك الأخيرة.. ملامح البرازيل مع أنشيلوتي القاسي في كأس العالم!

بينما يخرج الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي أمام الكاميرات ليؤكد بدبلوماسية معتادة أن "قائمة المونديال لم تُغلق بعد"، تشير التقارير القادمة من مطبخ القرار في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى واقع مغاير تماماً.

التسريبات الأخيرة التي فجرتها النسخة البرازيلية من شبكة "إي إس بي إن" كشفت عن استقرار أنشيلوتي على نواة صلبة تضم 11 لاعباً ضمنوا تذاكر سفرهم إلى أمريكا الشمالية، ما لم تتدخل لعنة الإصابات.

هذه القائمة لم تحمل فقط أسماء المختارين، بل حملت في طياتها رسائل قاسية وتحديات مصيرية لأسماء رنت طويلاً في سماء السامبا.