"كان ذلك من أجل طفلين" .. رودريجو دي بول يكشف سبب "أقل أنانية" وراء احتفاله المثير أمام برشلونة!

أتلتيكو خطف الصدارة من البارسا في عقر داره

أثار النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد، جدلًا واسعًا بعد احتفاله الخاص مع تسجيله هدف التعادل لفريقه في برشلونة، خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين.

وانتزع أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ41 نقطة، بعدما خطف انتصارًا قاتلًا من مضيفه برشلونة (1-2) في ملعب لويس كومبانيسي الأولمبي، ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وكشف دي بول عن سبب الإشارة برقمي 5 و3 عند الاحتفال بتسجيل هدف التعادل للروخيبلانكوس في الدقيقة 60 من اللقاء، حيث دفعت هذه الإشارة البعض للتكهن بأنها أرقامه هذا الموسم، حيث صنع 5 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لاعب الوسط الأرجنتيني اعترف في تصريحاته لقناة "موفيستار" أن السبب أقل أنانية بكثير مما توقعه الكثيرون، قائلًا: "ابنتي تطلب مني دائمًا الاحتفال وفي السابق طلبت مني أن أؤدي رقصة صغيرة تؤديها هي".

وأضاف: "قبل مباراة برشلونة طلبت مني أن أحتفل بهذه الأرقام (5 و3)، لأن أطفالي يبلغون من العمر 5 و3 سنوات. لقد كان ذلك من أجلهم".

وختم دي بول: "لقد انتهيت للتو من التحدث إليهم وكانوا سعداء للغاية. أهدي هذه الاحتفالية لهم".