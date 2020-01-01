رودجرز يثير الشكوك حول إصابة فاردي

ماذا قال بريندان رودجرز عقب الانتصار على ويست هام يونايتد؟

قال بريندان رودرجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي إن إصابة مهاجم الفريق ونجمه الأول جيمي فاردي ليست قطعًا في أربطة الركبة.

وكان ليستر سيتي قد حقق انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه ويست هام يونايتد بأربعة أهداف للا شيء لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة التي أصيب خلالها جيمي فاردي، أشاد المدير الفني للثعالب بريندان رودجرز بالعمل الذي قام به لاعبوه، كما طمأن الجماهير على مهاجمهم.

وقال رودجرز: "فاردي هو أشبه بالتعويذة الحقيقية للفريق وهو مهم لنا في كل المراحل، ولكن النجاح الذي سيتحقق في النهاية من حق الفريق ككل"

وأضاف: "إصابة فاردي ليست خطيرة، فهي ليست قطعًا في أربطة الركبة، نأمل أن يستعيد عافيته خلال اليومين القادمين ويصبح جاهزًا بعدها"

وتابع: "رغم أهميته فإننا لعبنا العديد من المباريات بدونه وما زال الفريق يلعب بشكل جيد ولكننا نريده معنا بكل تأكيد، إنه لاعب مميز وأتمنى ألا تكون إصابته قوية"

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يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، وذلك بعد المتصدر ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي.