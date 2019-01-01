رودجرز: فخور بفريقي وهذه هي حقيقة الشرط الجزائي في عقدي

براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي يؤكد سعادته بما قدمه فريقه في مواجهة نظيره إيفرتون.

أعرب المدرب براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن سعادته بما قدمه فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من البريميرليج.

وقال رودجرز: "أنا فخور للغاية بالفريق لقد لعبنا أمام منافس يلعب بطريقة دفاعية وبعد ذلك تلقينا هدفًا وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة رغم ذلك نجحنا في العودة بالنتيجة".

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وأضاف: "في الشوط الثاني غيرنا بعض الأمور وبدأنا في التمرير بشكل أفضل وسيطرنا على الأمور أكثر، أنا سعيد للغاية من أجل جميع من شاركوا في اللقاء".

وأكمل عن قرارات حكام الفيديو: "العديد من الحكام يتعرضون للانتقاد لكن ما يحدث اليوم في تقنية الإعادة إضافة كبيرة لنا، لقد كانت قرارات هامة التي تم اتخاذها".

وأنهى تصريحاته حول البند الخاص في عقده الذي يسمح له بالرحيل: "اسمعوا، كل مدرب لديه بندًا مثل ذلك في عقده لكن في النهاية تكون مجرد بنود نظرية، لقد حققنا فوزًا مذهلًا اليوم وأنا سعيد للغاية هنا ولا يزال لدي الكثير من الأمور التي أريد القيام بها".

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يلاحق ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يملك الريدز ٤٠ نقطة في المركز الأول بينما يحل الثعالب في المركز الثاني برصيد ٣٢ نقطة.