روخو: أفتخر أمام أبنائي بصورتي مع ميسي

روخو يتحدث عن علاقته بميسي وكأس العالم 2018 وأشياء أخرى

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق عن الكثير من الذكريات الخاصة بكأس العالم 2018 وهدفه الشهير، وكذلك عن علاقته بليونيل ميسي وخورخي سامباولي.

وكان ماركوس روخو بارزًا في كأس العالم 2018 للأرجنتين حيث سجل الهدف الذي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر وتحدث عن ذلك بعدها بيومين.

وفي حديث مع تي واي سي سبورتس، قال روخو إن المباراة ضد نيجيريا انقسمت إلى نصفين، فالشوط الأول كان لا يصدق قبل أن يرفع النسور الخضر النسق في الشوط الثاني.

المزيد من الفرق

وأضاف: "في الدقائق الأخيرة لم يكن لدينا خطة، لقد حاولنا للتو تسجيل الهدف قبل نهاية المباراة، من حسن حظي أنني سجلت هدف المباراة ومن حسن حظي أنه كان مذهلًا"

وتابع: "في اليوم التالي لم أكن أصدق شيئًا، لم أتمكن من التحدث حتى، إذا شاهدت اللقطة من جديد، فستقول ما الذي يفعله روخو هناك في هذا المكان من الأساس"

وأردف: "ليس من السهل لعب كأس العالم بقميص منتخب بلادك، لإنك في حال لم تفز، فستذهب إلى المنزل وبداخلك سكين لا يمكنك التخلص منه أبدًا"

وعن ميسي قال: "عندما يتحدث أبنائي عن ميسي، سأكون قادرًا على القول انظروا إلى هذه الصورة التي لدي، أنا هذا الذي أحمله على أكتافي"

فانتازيا | ميسي إلى إنتر.. البرغوث يكتشف وجهًا آخر للحياة

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني قد ودع كأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي، وذلك بعدما خسر من المنتخب الفرنسي الذي أكمل المشوار وفاز باللقب.