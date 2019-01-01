روجيه لومير : أثق في لاعبي النجم لتخطي عقبة الزمالك رغم الغيابات

ما يهمه هو جاهزية فريقه لموقعة الغد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، على صعوبة مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

النجم الساحلي يستضيف الزمالك غدًا في "سوسة" ضمن مباراتي إياب نصف نهائي البطولة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف مقابل لا شيء.

لومير قال في تصريحاته خال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "لقاء الذهاب دخل طي النسيان"، مؤكدًا أن فريقه كان قادرًا على تسجيل هدفًا على الأقل".

إسماعيل يوسف: نحن مستعدين لمواجهة #النجم، نحن على ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، رئيس النادي يتواصل معنا للاطمئنان على استعدادات الفريق لمباراة الغد.🗨️ pic.twitter.com/jfxGv0usti — جول مصر (@goaleg) May 4, 2019

وأضاف لومير أن ما يهمه هو جاهزية فريقه لموقعة الغد، رغم غياب عدة عناصر عن الفريق لأسباب مختلفة.

منصور بن مشعل يعد لاعبي الأهلي بمكافأة خاصة من أجل التأهل الآسيوي

المدرب الفرنسي أكمل تصريحاته : "ثقتي كبيرة في العناصر البديلة، لتقديم أداءً جيدًا، وتحقيق العبور إلى المباراة النهائية".

يُذكر أن المباراة الثانية من نصف النهائي تجمع بين فريقي نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق التونسي 2\0.