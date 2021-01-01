خاص | ميكالي: الدوري السعودي يتفوق على البرازيلي أحيانًا وهذا موقفي من الهلال

موقع "جول" أجرى حوارًا مع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال السعودي

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني الحالي لفريق الهلال السعودي، عن بدايته مع الزعيم وموقفه حاليًا، بالإضافة إلى مستقبل الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، خلال حوار خاص لموقع "جول".

ميكالي يتولى مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت، بعد أن تمت إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بسبب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، حيث يقود البرازيلي المهمة بشكل مؤقت بعد أن كان يتولى تدريب فريق الشباب بالنادي.

المدرب البرازيلي قال خلال حواره مع "جول": "أنا هنا في الهلال منذ شهرين فقط، وحدثت أشياء كثيرة، وما رأيته أن هناك اهتمام كبير من أجل تطوير اللاعبين، ووجدت دعم كبير من الإدارة لتقوية قطاع الناشئين بالنادي، بالإضافة إلى وجود مشاريع كبيرة، ولكني لم أخوض مع فريق تحت 19 عامًا سوى مباراتين فقط، قبل أن أتولى مسؤولية الفريق الأول".

وعن مستقبله مع الفريق، قال ميكالي: "ما تم الاتفاق عليه داخليًا بيني وبين الإدارة، هو أنني لدي التزامًا حتى نهاية الموسم الحالي، والهلال يمتلك مشروعًا مشابه جدًا للمشروع البرازيلي بالألعاب الأولمبية، وليس لدينا خيار للمركز الثاني، علينا الفوز بالمركز الأول فقط، لأنه نادي اعتاد الفوز بكل المباريات، آمل أن أبذل قصارى جهدي وأقدم كل ما أملك، ونحن مركزون من أجل تحقيق الانتصارات في جميع البطولات".

وقال ميكالي عن تغير وضع الهلال حاليًا: "العامل الأول بالنسبة لنا هو الثقة، لأن هؤلاء اللاعبين أبطال، ولدينا فريق جيد وفاز بالكثير من الألقاب، ولكن ما مر به يمر به جميع فرق العالم مثل ليفربول الإنجليزي، ولكن الأهم معرفة كيفية التعامل مع لحظة التذبذب، والقدرة على العودة للانتصارات، لأننا نمتلك جودة تستطيع قيادتنا لتقديم نتائج إيجابية، ونملتك فريق عمل قوي، وكنا بحاجة لاستعادة الثقة بالنفس".

وتابع: "لم نمتلك الوقت الكافي، لذلك أحضرنا الكثير من أعمالنا السابقة، ولكن بعض الأشياء اعتقدنا أنه من الممكن تحقيقها، استطعنا تحقيق الانتصارات، وهذه السلسلة من الانتصارات لم نحققها منذ 7 ديسمبر 2020، حيث لم نحقق انتصارين متتاليين، أما الآن نجحنا في تحقيق 3 انتصارات متتالية، واستطعنا تحقيق نتائج إيجابية وهدفنا الاستمرار على هذا النسق".

مدرب الهلال استطرد قائلًا: "دائمًا ما أتحدث مع اللاعبين حول المرحلة القادمة، فنحن سنلعب أمام القادسية، فإذا حققنا الفوز ، سنظل 19 يومًا بدون مباريات ونحن متصدرين الدوري، ولذلك يجب علينا التركيز، ويجب أن نكون حذرين عندما نغلق القوائم، لأن المنافسة تتطلب منك دائمًا امتلاك خيارات للاختيار بينها، ولكن لا نملك هذا الأمر هذا الموسم، بسبب العديد من الغيابات سواء للإصابات أو الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأشياء الأخرى".

وعلق ميكالي على مستوى الأرجنتيني لوسيانو فييتو، حيث قال: "فييتو يمتلك إمكانيات مذهلة، وأثبت ذلك بالفعل مؤخرًا، حيث كان يواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالتكيف والانسجام، حيث يختلف ذلك بين العديد من اللاعبين، منهم من يتكيف سريعًا والآخر يحتاج لوقت طويل، وأعتقد أنه قدم أداء مذل في آخر مباراة، واستطاع التسبب في ركلة جزاء وسجل هدف بالإضافة إلى تسديدة له جاءت في القائم،".

وتحول ميكالي لحديث عن الفرنسي بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري، حيث قال: "جوميس عاد لتسجيل الأهداف، وأمتلك سالم أيضًا وهو لاعب رائع للغاية، وقدم أداءً عاليًا، والفريق بأكمله يقدم مستوى مميز، وأنا سعيد بما يقدمه اللاعبين، ونمزح في بعض الأحيان، ولدينا نسبة عالية من الاستحواذ على الكرة، ونقوم بالتوفيق بين النتائج والأداء، وكل مدرب يكون سعيدًا عندما يحدث ذلك".

كما تحدث روجيرو عن تكيفه مع الأجواء السعودية، حيث قال: "كل شيء كان سريعًا للغاية، وصلت إلى بلد مختلف عما اعتد عليه، إنها أول مرة أعيش خارج البرازيل، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا بالسعودية، وأشعر أنني في وطني، وهنا يوجد العديد من البرازيليين في النادي، ساعدوني في جمع المعلومات، بالإضافة إلى تشاموسكا مدرب الفيصلي أتحدث معه كثيرًا، وأيضًا فابيو كاريلي مدرب الاتحاد الذي ساعدني بعد وصولي بشكل كبير، إنها تجربة رائعة وجيدة بالنسبة لي.

وواصل: "الاتحاد فريق رائع، بعد أن كانوا يقاتلون خلال آخر عامين من أجل عدم الهبوط، نجح فابيو كاريلي في قيادة الفريق إلى بر الأمان، ويقدم الفريق مستوى رائع هذا الموسم، وينافس الآن على الصدارة التي تبعد عنه بـ4 نقاط فقط، إنه فريق قوي ولديه الكثير من المشجعين هنا، بالإضافة إلى وجود لاعبين من البرازيل مثل مارسيلو جروهي ورومارينيو وبرونو هنريكي، وهم لاعبين ذو مستوى عالي للغاية".

مطاريد الأهلي والزمالك وبطل القارة اللاتينية .. مدربون بإمكانهم قيادة الهلال والنصر

واستكمل حديثه قائلًا: "تشاموسكا هو الآخر يقدم أداء مميز رفقة الفيصلي، حيث حطم أرقام مميزة، لدينا 3 مدربين برازيليين مميزين في الوقت الحالي، يقدمون أداء جيد، والذين يقولون أن البرازيلي عفا عليه الزمن، لدينا العديد من المدربين الجيدين، وما ينقصنا فقط هو الفرصة".

ورد ميكالي على سؤال حول إمكانية تقديم الهلال ما قدمه رفقة البرازيل في الأولمبياد، حيث قال: "بالطبع أحاول لتحقيق ذلك، ولكن المختلف أنني كنت ألعب بأربعة مهاجمين هناك، ويجب على اللاعب أن يكون لديه إحساس بما يجب أن يفعله بالكرة وبدونها، واللاعب الأكثر جودة سيلعب، أنا أحب أن يكون الفريق جيد، وهنا نلعب دائمًا بثلاثة مهاجمين ولاعب وسط واحد وهو فييتو، وأحيانًا أضعه في مركز الجناح ويأتي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو للعب في الوسط، لدينا فريق هجومي قوي، علينا فقط أن نكون حرصين على ألا نصبح غير متوازنين دفاعيًا".

وعن مستوى الدوري السعودي مقارنة بالبرازيلي، قال ميكالي: "أنا مندهش من رؤية المستوى هنا بالسعودية، جميع الفرق تنافسية للغاية ومنظمة ويعرفون ما يريدون القيام به، بالإضافة إلى أن اللعب هنا منظم بشكل قد لا نراه أحيانًا بالبرازيل، وكلما طالت مدة العمل هنا، نرى الهيكل والمفاهيم المنصوص عليها جيدًا، ويمكنك أن ترى أن هناك طريقة للعب، أرى الدوري السعودي قوي للغاية خاصة هذا العام".

واختتم روجيرو حديثه عن الهلال قائلًا: "يمكن للاعبي الهلال وأيضًا العرب، النجاح بسهولة بالكرة البرازيلية، حتى أنني قلت هذا الأمر في النادي، هناك لاعبون في الهلال من الممكن أن يلعبون بسهولة في أندية كبيرة في البرازيل، ولدينا في فريقي الكثير من الأجانب المتميزين، ولاعبين يلعبون بالمنتخبات الوطنية، وغيرهم من لعبوا في أندية أخرى كبيرة، أرى أن المستوى عالٍ جدًا هنا".

يذكر أن ميكالي، نجح في قيادة المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا، للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد بناء فريق يضم النجم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وجيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وغيرهما من النجوم.