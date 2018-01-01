​فاولر: صلاح سيكون من أساطير ليفربول

روبي فاولر أسطورة فريق ليفربول يتوقع أن يكون محمد صلاح من أساطير النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد روبي فاولر أسطورة فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح وبما يقدمه رفقة ناديه في الفترة الأخيرة ومنذ انضمامه قادمًا من روما مطلع الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاولر لصالح صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن محمد صلاح يستطيع الانضمام لأساطير النادي ولكن بعدة شروط.

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"لا أخجل أن أقول إنني مؤمن أن استمرار محمد صلاح على المدى البعيد مع ليفربول بتقديم ما يقدمه من مستويات سيجعله أسطورة حقيقية في تاريخ النادي".

وأضاف: "لقد لعبت رفقة الأفضل في تاريخ ليفربول أمثال إيان راش وجون بارنز وستيفين جيرارد وستيف ماكمانامان، لذلك أعتقد أنني أعرف ما الذي يحتاجه الأمر لتكون أسطورة، وصلاح يملك الجودة اللازمة بدون أي شك".

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وأكمل: "لقد رأيتم في الموسم الماضي ورأيتم ما قدمه ضد نابولي، كونه يسجل الهدف الأول للفريق في مباراة هامة وأحيانًا الهدف الوحيد في كل مرة هذا لا يأتي بالصدفة".

واختتم تصريحاته: "لقد أظهر صلاح بالفعل أنه ليس لاعب الموسم الواحد، مثلًا سواريز لا يمكن اعتباره من أفضل نجوم النادي تاريخيًا، فلقد رحل عن الفريق ولم يبق سوى لثلاثة أعوام، ذلك لا يترك الانطباع الأفضل لدى الجماهير".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.