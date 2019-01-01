روبين: مستقبلي مع بايرن؟ لم أقرر بعد

أريين روبين يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ بعد الفوز على هانوفر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الهولندي أريين روبين إنه لم يقرر بعد ماذا سيفعل بخصوص مستقبله مع بايرن ميونيخ بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق فوزًا مهمًا عصر اليوم السبت على حساب ضيفه هانوفر على ملعب أليانز أرينا بثلاثة أهداف مقابل هداف واحد.

وعزز بايرن ميونيخ بذلك الفوز صدارته للدوري الألماني واقترب بشكل كبير من التتويج باللقب بعد صراع قوي خلال الموسم الحالي مع بوروسيا دورتموند.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال أريين روبين إنه سعيد بالانتصار الذي حققه الفريق اليوم على حساب هانوفر، مؤكدًا أنه خطوة هامة من أجل التتويج باللقب.

وأضاف: "يجب أن أفكر الآن فيما تبقى من الموسم الحالي، يجب أن أنكون أنا رفقة زملائي مهتمين فقط بالتتويج بلقبي الدوري والكأس في هذا الموسم"

وتابع: "مستقبلي مع الفريق لا زال مفتوحًا على كل الاحتمالات، لا يمكنني الجزم بشيء الآن ولا أرى أننا في الوقت المناسب للحديث عن ذلك أصلًا"

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يذكر أن أريين روبين كان قد أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، إلا أن تصريحاته أخذت منحنى آخر في الشهور الأخيرة.