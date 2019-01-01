روبين عن سبب رحيله عن ريال مدريد: لم يكن رونالدو

أريين روبين يوضح لماذا رحل من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ وكيف لم يؤثر كريستيانو رونالدو على القرار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الهولندي أريين روبين إن كريستيانو رونالدو لم يكن هو فقط السبب وراء رحيله عن صفوف ريال مدريد صوب بايرن ميونيخ.

وكان أريين روبين قد أعلن رحيله عن صفوف الفريق البافاري بعد 10 أعوام من النجاحات والإنجازات قضاها بقميصه.

وحول ريال مدريد، قال أريين روبين إن الرحيل جاء لعدة أسباب وليس لسبب واحد كما يحب البعض أن يقولوا دائمًا.

وأضاف: "كنت أحب ريال مدريد كثيرًا وأمتلك العديد من التطلعات بخصوص المستقبل، كما كانت علاقتي جيدة جدًا مع المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.

وتابع: "كل شيء تغير بوصول فلورنتينو بيريز إلى كرسي رئاسة النادي الملكي في ولايته الثانية والتي شهدت الكثير من التغييرات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وحول ما حدث للفريق مع بيريز قال روبين: "لقد كان تغييرًا شاملًا، إذ تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الكبار خلال سوق انتقالات واحد"

وأضاف: "لقد جاء رونالدو وكاكا وبنزيما وتشابي ألونسو إلى ريال مدريد، م يكن كريستيانو رونالدو فقط"

وتابع: "ريال مدريد كان يصرف الكثير من الأموال دون وجود خطة واضحة حول ماذا يريدون أن يفعلوا في النهاية، لم يكن الأمر مفهومًا بالنسبة لي"

وحول انتقاله إلى بايرن ميونيخ قال أريين روبين إن هذا القرار كان هو الأفضل خلال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وأضاف: "لقد تحدث معي لويس فان خال وأنا أعرفه جيدًا، قال لي أريدك في بايرن ميونيخ وشرح لي بالتفصيل دوري الذي يتصوره مع الفريق"

وتابع: "تحمست كثيرًا للتجربة مع فريق بحجم بايرن ميونيخ، إذ كنت أطمح دائمًا للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا منذ أن كنت صغيرًا"

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يذكر أن أريين روبين كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا بقميص بايرن ميونيخ موسم 2013، بعد الفشل في نهائيي 2010 و 2012.