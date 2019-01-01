روبيرتسون: السيتي أكثر منا خبرة، لكننا نمر بلحظة جيدة

مدافع ليفربول يتحدث عن اللقاء المهم القادم ضد مانشستر سيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلتقي مساء الخميس القادم على ملعب الاتحاد مانشستر سيتي مع ضيفه ومتصدر البريميرليج "ليفربول" في قمة من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراعهما على اللقب، لكن أندي روبيرتسون لا يرى أن قوة اللقاء تُشكل ضغطًا إضافيًا عليه وزملائه.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، ويرى الأغلب أن رجال بيب جوارديولا هم المنافس الوحيد لفريق يورجن كلوب على اللقب، وهو ما يمنح المباراة القادمة أهمية خاصة.

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وهو ما أكده روبيرتسون قائلًا "هي مباراة كبيرة بالتأكيد، انتصارنا سيزيد الفارق معهم إلى 10 نقاط وهو فارق كبير بالطبع، لكن بالنسبة لهم انتصارهم سيُقلص الفجوة بيننا إلى 4 نقاط وهي فجوة ليست كبيرة. لذا هي مباراة كبيرة ومهمة، فهما فريقان جيدان ويتطلعان للفوز".

وكان ليفربول قد لعب مؤخرًا مباراة هجومية ممتازة سحق خلالها آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد رغم تأخره بالنتيجة مبكرًا، ولا يرى الظهير الأيسر أن هذا الأسلوب قد يكون الأنسب لمواجهة السيتي.

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مضيفًا "لعبنا المباراة بالطريقة التي كانت تناسبها، آرسنال لعب مباراة مفتوحة وقد استفدنا من هذا. طريقة لعبنا كانت هجومية وسجلنا الأهداف، نستطيع أن نلعب بنفس الأسلوب أي مباراة لكن كل مباراة مختلفة عن الأخرى وعلينا أن ننتظر ونرى كيف سيسير اللقاء".

"هم فريق ممتاز يتمتع بخبرة كبيرة وقد كانوا في هذا المركز سابقًا، لقد فازوا باللقب وهو شيء لم نفعله. هم أكثر منا خبرة في مثل تلك المواقف، لكننا نتطلع قدمًا للقاء. نحن في لحظة جيدة ونستطيع التسبب بمشاكل لأي فريق".

أخيرًا قال اللاعب الأسكتلندي عن شعوره وزملائه بالضغط قبل اللقاء "أعتقد أن اللعب لهذا الفريق يُشعرك بالضغط دومًا، نحن على القمة ونحتاج لمواصلة البقاء هكذا. أن نصل ديسمبر وبهذا الجدول من المباريات ونحن على قمة الجدول إنجاز جيد، لكننا مازلنا في ديسمبر ولم نفز بشيء بعد. نأمل أن نحظى بعام 2019 جيد".