روبياليس يقترح تغيير شكل الدوري الإسباني.. ورابطة الليجا ترد

لويس روبياليس، يعبر عن رغبته في إجراء بعض التغييرات في الليجا وخافيير تيباس يرد

ردت رابطة الليجا الإسبانية، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، على مقترح رئيس الإتحاد الإسباني لويس روبياليس، بتغيير نظام وشكل الليجا.

وكان روبياليس قد تحدث مسبقًا إلى "Europe Press" وأكد بأنه سيقترح على خافيير تيباس تغيير نظام الدوري الإسباني الحالي، على أن يكون التغيير متعلق بعدد المباريات والملاعب، بهدف "أن تكون المسابقة أكثر جاذبية" على حد تعبيره.

كيف كان رد رابطة الليجا؟

لم تنتظر إدارة الليجا كثيرًا وردت على الاقتراح في بيان رسمي، كالتالي: "لن تفكر الليجا في إجراء تغيير في نظام المسابقة لأي من فئاتها، لقد حقق الشكل الحالي، وهيكله، وأيام المنافسة، والجداول الزمنية وما إلى ذلك.. نجاحًا كبيراً في السنوات الأخيرة".

وأضاف:"من بين العديد من الإنجازات الأخرى: زيادة في عدد المتفرجين في الملاعب بأكثر من 20٪، النمو الهائل لحقوقنا السمعية والبصرية الوطنية والدولية، ومن بينها أحدث اتفاقية مع ESPN في الولايات المتحدةk استقرار اقتصادي جعلها المنافسة الوحيدة في الدوري التي حققت نتيجة إيجابية صافية في الموسم الأول من كورونا ".

وأتبع:"أي تعديل للشكل الحالي سيكون تصرفاً غير مسؤول، ومن شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الرياضات الأخرى، التي يساهم فيها الليجا بـ 125 مليون يورو سنويًا".

واتم:" نحن على استعداد للحوار مع الإتحاد الإسباني حول العديد من القضايا لتحسين كرة القدم مثل تحسين الـ،"VAR" الذي اقترحناه بالفعل منذ أيام، لمحاربة السوبر ليج".

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