بسبب أفعال روبياليس .. تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال لكأس العالم في خطر!

فضيحة جديدة بطلها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن قلق في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الاتهامات والتحقيقات التي طالت الاتحاد الإسباني في الساعات الأخيرة.

وداهمت السلطات مقر الاتحاد الإسباني للتحقيق في شبهة فساد خلال ولاية المُقال من منصبه لويس روبياليس. اقرأ المزيد هنا.

وقالت "ماركا" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يراقب عن كثب ما يدور في إسبانيا، ولكن ينتظر ما ستسفر عنه تحركات الشرطة والقضاء أولاً للبت والتعليق على ما يحدث.

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وأضاف التقرير أن الاتحاد عادة يتدخل سريعاً في مثل تلك الأمور، كما حدث عند إدانة روبياليس نفسه في قضية الاعتداء على لاعبة إسبانيا جيني هيرموسو، وما نتج منه من إيقاف للرئيس السابق للاتحاد.

وذكر التقرير أن فيفا يضع في الاعتبار أيضاً ملف إسبانيا المشترك للمونديال مع المغرب والبرتغال الخاص ب2030، وأن إسبانيا ستكون مطالبة قبل مؤتمر فيفا المقبل في ديسمبر بشرح ملابسات كل ما يحدث من أجل المضي قدماً بقبول الملف، حتى إذا لم يكن هناك منافس له.