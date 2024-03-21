"كان سيتم القبض عليه لو كان في إسبانيا"

رد رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس على أنباء هربه عقب مداهمة السلطات مقر الاتحاد في الساعات الماضية للتحقيق في اتهامات تتعلق بالفساد.

وداهمت السلطات مقر الاتحاد الإسباني للتحقق من صحة أدلة بخصوص عمليات تلاعب وفساد فيما يتعلق بعدة قضايا حدثت أثناء ولاية روبياليس. اقرأ المزيد من هنا.

وتحدث روبياليس مع "إل إسبانيول" وقال: "لم أقم بأي شيء خاطيء، سأجيب على كل الأمور".

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وأتبع: "لا يوجد ما أخفيه ولا أعرف شيئاً، إذا اتضح كل شيء في أقرب وقت سيكون الأمر أفضل بالنسبة لي".

ويتواجد روبياليس حالياً في جمهورية الدومينيكان، وبحسب "ريليفو"، تم تسجيل عنوانه في التحقيقات، وفي حالة تواجده أثناء المداهمة بإسبانيا، كان سيتم القبض عليه، ولكنه أوضح لهيئة التحقيق أنه سيعود للبلاد في السادس من أبريل القادم.