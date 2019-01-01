روبن يعلن اعتزال كرة القدم عقب انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ

آرين روبن نجم فريق بايرن ميونخ يعلن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء تعاقده رفقة الفريق البافاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم الهولندي آرين روبن لاعب فريق بايرن ميونخ السابق عن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الألماني.

يأتي هذا حيث كان عقد روبن ينتهي بنهاية الموسم المنصرم، وكان قد أعلن أنه لن يجدد تعاقده، لكنه لم يكن قد كشف عن مستقبله حتى الآن.

رسميًا.. النجم الهولندي آريين روبن يُعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حقق فيها الكثير من الألقاب والإنجازات ⚽️



سنفتقدك يا روبن 👋 ❤️ pic.twitter.com/YX3pNSzB44 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وجاء إعلان روبن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في بيان صحفي أصدره النجم الهولندي صاحب الـ ٣٥ عامًا وأكد من خلاله على نهاية مسيرته كلاعب.

وكتب روبن في البيان: "لقد خضت الكثير من التفكير في الأسابيع الماضية، والجميع يعلم أنني أخذت وقتي من أجل التوصل لقرار بِان مستقبلي".

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وأكمل: "لقد قررت أن أضع نهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم هنا، وهذا بكل تأكيد هو القرار الأصعب الذي اتخذته في مسيرتي الكروية، لقد كان قرارًا اصطدم فيه العقل والقلب معًا".

جدير بالذكر أن روبن كان قد أمضى حوالي ١٠ أعوام في صفوف فريق بايرن ميونخ خاض خلالهم ٣٠٩ مباراة وشجل ١٤٤ هدفًا وصنع ١٠١.