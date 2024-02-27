روبن نيفيش يكشف حقيقة "غضب" كريستيانو رونالدو منه بعد انتقاله إلى الهلال

نجم نادي الهلال يكشف الحقائق..

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كشف النجم البرتغالي روبن نيفيش، عن "دور" مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال.

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نيفيش انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف 2023، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ55 مليون يورو تقريبًا.

نيفيش اعترف في تصريحات مع صحيفة "O Jogo"، بأنه تحدث مع رونالدو، بعد توقيعه مع الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "لقد كان من أوائل الأشخاص الذين شرحوا لي أسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية".

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ونفى النجم البرتغالي، شعور كريستيانو رونالدو بـ"الغضب منه"؛ بسبب انتقاله إلى الهلال، باعتباره الغريم الأزلي للفريق النصراوي.

وعلى جانب آخر.. أشاد روبن نيفيش، بالبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، مؤكدًا على أنه أفضل مدرب عمل معه من الناحية التكتيكية.

وأخيرًا.. كذب روبن نيفيش، الأحاديث التي تتردد بشأن انتقاله إلى الزعيم بسبب المال؛ مؤكدًا على أنه لم ينضم إلى الفريق الأزرق من أجل الحصول على إجازة، وإنما لتحقيق الإنجازات.

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