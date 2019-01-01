بايرن ميونيخ يغلق باب كيميتش في وجه برشلونة

البافاري لا ينوي التفريط في الجوكر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رفض بايرن ميونيخ الألماني فكرة بيع لاعبه جوشوا كيميتش لبرشلونة بشكل قاطع.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن بايرن أوضح موقفه لبرشلونة بشكل لا يدع مجالاً للشك، لدى إظهار البلوجرانا اهتمامه باللاعب.

ويعود اهتمام برشلونة بضم كيميتش إلى 2016 حين غادر داني ألفيش النادي، ليتناوب على مركز الظهير الأيمن كلاً من سيرجي روبرتو وأليكس فيدال ونيلسون سيميدو.

وفيما انتقل فيدال إلى إشبيلية مجدداً، بادل إرنستو فالفيردي مدرب النادي هذا المركز بين روبرتو خريج أكاديمية "لاماسيا" ما يجعله أفضل في الاستحواذ والهجوم، وسيميدو الذي يملك صلابة دفاعية أكبر.

يذكر أن كيميتش الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير والوسط، قد انضم للبافاري في 2015، حيث اعتمد عليه بيب جوارديولا مدرب الفريق الأسبق كقلب دفاع في بعض الأوقات أيضاً.