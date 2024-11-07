"لم أكن أعلم" .. هانسي فليك يكشف سبب حرمانه لليفاندوفسكي من الهدف رقم 100

المدرب الألماني يتحدث عن سبب عدم ترك ليفاندوفسكي لتسجيل الهدف رقم 100

حرم المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف رقم 100 له في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة ريد ستار الصربي.

ليفاندوفسكي سجل هدفين في مرمى ريد ستار، ليصل إلى الهدف رقم 99 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، قبل تغييره بالدقيقة 78 من زمن المباراة، حيث شارك بدلًا منه باو فيكتور.

وقال فليك خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لو كنت أعرف هذا الأمر قبل ذلك، ربما لم أكن لأستبدل ليفاندوفسكي، إنه خطأي ولكن علينا أيضًا أن نفكر في المباراة التالية".

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وأضاف: "اليوم سجل ليفاندوفسكي هدفين مهمين، خاصة الهدف الأول الذي وضعنا في المقدمة 2-1، لقد كان مهمًا بالنسبة لنا".

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا برصيد 99 هدفًا، خلف كريستيانو رونالدو المتصدر برصيد 141 هدفًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.

وأمام النجم البولندي 4 مباريات على الأقل في المسابقة ليصل إلى الهدف رقم 100 ويتخطاه، حيث سيلعب أمام بريست 26 نوفمبر، وبوروسيا دورتموند 11 ديسمبر القادم، ثم أمام بنفيكا يوم 21 يناير 2025، وأخيرًا أمام أتالانتا يوم 29 يناير.