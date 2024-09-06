"من سيء لأسوأ" .. أسطورة السعودية يُهاجم روبرتو مانشيني ويُطالب بمحاسبته

طريقة مانشيني لا تتماشى مع دوري روشن!

عبر محمد الدعيع أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، عن غضبه الشديد تجاه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، بعد التعثر ضد إندونيسيا.

وتعادل الأخضر ضد ضيفه إندونيسيا بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأولى بالدور الثالث، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الدعيع خلال حديثه ببرنامج "دورينا غير": "منذ أن أتى مانشيني لتدريب السعودية حصل على أكثر من فرصة، والنتيجة من سيئ إلى أسوأ".

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وأضاف: "جميع فرق دوري روشن باستثناء الشباب يلعبون بثلاثي في قلب الدفاع، ومن المستحيل أن أعتمد على 3 أو 5 مدافعين، فالأمر يحتاج إلى مباريات ودية حتى يعتاد عليها اللاعبين، ولكن يلعبون في أنديتهم بطريقة ومع المنتخب بطريقة أخرى هذا غير معقول".

أسطورة الأخضر واصل: "كنت أتناقش مع كارلوس ألبيرتو لماذا لا نستطيع اللعب بـ3 مدافعين، قال لي مستحيل أن أعتمد على هذه الطريقة، لأنهم لا يطبقونها، العب بنفس طريقة الدوري السعودي".

واختتم محمد الدعيع تصريحاته قائلًا: "تدربنا مع مدربين أفضل من مانشيني، وتعودنا على ما يخطئ فيه المدرب نقوم بتصحيحه داخل الملعب، ولكن الآن الوضع لا يوجد مدرب ولا لاعبين يستطيعون تصحيح الأخطاء والإدارة تكتفي بالمشاهدة".