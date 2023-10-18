"روبرتو مانشيني فاوضني ولكن!" .. "مجنون" إيطاليا يكشف أسباب رفضه لعرض السعودية

المدير الفني للسعودية فتح خط مفاوضات مع مدرب مساعد جديد، لكن محاولاته باءت بالفشل

يبدو أن الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، يسعى لضم فرد جديد لجهازه المعاون، وتوجه لأبناء بلده، لكن أحدهم رفض المهمة.

مانشيو وقع عقود قيادته للأخضر السعودي في أغسطس الماضي، بعد أيام من استقالته من قيادة منتخب بلاده، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات، متهمين إياه بخيانة الأزوري، رغم تأكيده أكثر من مرة أن مفاوضات السعودية لم تبدأ إلا بعد رحيله عن إيطاليا رسميًا.

أما عن العضو الذي أراد ضمه مانشيني لجهازه المعاون فهو باولو دي كانيو؛ أسطورة الكرة الإيطالية والشهير بـ"المجنون"، الذي كشف عن أسباب رفضه العمل في السعودية..

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قال دي كانيو، خلال تصريحاته لـ"La Stampa": "رفضت أموال السعودية، التجربة هناك مهمة في بيئة تريد التطور وإثبات الذات، كما أفعل أنا من أجل نفسي، لكن لم يكن اتخاذ القرار سهلًا، فكرت كثيرًا، وفي النهاية اخترت أن أتبع قلبي".

وأضاف: "مانشيني أرادني كمدرب ثانٍ في الملعب، لتدريب اللاعبين وتطويرهم، عرضه جعلني فخورًا، خاصةً وأننا لسنا أصدقاء مقربين، فقط بيننا بعض المحادثات ونتشارك في مباريات البادل وليس أكثر من ذلك، لذلك تفكره في يعني إيمانه بأفكاري وعملي، وأشكره على ذلك، لكن لم يكن الأمر سهلًا، فقررت الرفض".

يذكر أن مانشيني يعاني من كثرة الانتقادات حاليًا مع الأخضر في ظل خسارته لثلاث مباريات من أصل أربع خاضها حتى الآن، بجانب تقديم أداء متواضع للغاية دون أي تطور.