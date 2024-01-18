روبرتو مانشيني "لا يكذب" .. براءة مدرب السعودية من أزمة استبعاد فهد المولد

دليل براءة روبرتو مانشيني من أزمة استبعاد المولد..

منذ انطلاق النسخة الحالية من كأس أمم آسيا، والإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتلقى اتهامات خطيرة، بـ"معاداة" اللاعبين، وتصفية حسابات شخصية معهم.

هذه الاتهامات؛ بدأت بعد استبعاد ستة لاعبين دفعة واحدة - لأسباب انضباطية -، من قائمة الأخضر السعودي في كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، أعقبه الإعلان عن إصابة فهد المولد، نجم نادي الشباب، وعدم قدرته على المشاركة في البطولة القارية.

البعض شكك في سبب إبعاد المولد؛ خاصة أنه كان يتدرب بشكل طبيعي للغاية، في نفس اليوم الذي أعلن فيه مانشيني وجهاز المنتخب الوطني، خروجه من القائمة رسميًا.

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لكن.. صحيفة "الرياضية" برأت المدير الفني الإيطالي، من الاتهامات الموجهة إليه بخصوص نجم الليث الشبابي؛ بعد كشفها عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب؛ أثبتت إصابته بـ"تمزق" من الدرجة الثانية في الأوتار الأمامية.

وأعلنت الصحيفة مساء اليوم الخميس، حاجة فهد المولد البالغ من العمر 29 سنة، إلى فترة علاج تمتد إلى 3 أسابيع كاملة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات، مرة أخرى.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتواجد في المجموعة السادسة من مسابقة كأس أمم آسيا 2023، إلى جانب عمان وتايلاند وقيرغيزستان.