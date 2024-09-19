وساطة روبرتو مانشيني؟ رد قاسٍ من وكيل سعود عبدالحميد على وليد الفراج!

وكيل أعمال سعود عبد الحميد يرد بقوة على تصريحات الفراج

رد أحمد المعلم وكيل أعمال النجم سعود عبد الحميد لاعب روما، على الإعلامي وليد الفراج، الذي أكد على أن انتقال الظهير الأيمن للدوري الإيطالي سببه وساطة المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي.

وانتقد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" فكرة انتقال سعود إلى روما، بسبب عدم مشاركته مع فريقه وجلوسه على مقاعد البدلاء، مؤكدًا على أن انتقاله إلى الدوري الإيطالي كان سببه وساطة مانشيني عند دانييلي دي روسي المدرب المقال مؤخرًا من تدريب الذئاب.

وقام أحد متابعي المعلم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بسؤاله: "كلام وليد الفراج بأن مدرب المنتخب السعودي مانشيني توسط لاحتراف اللاعب سعود عبد الحميد عند المدرب دي روسي، هل الخبر هذا صحيح؟".

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ورد المعلم على استفسار متابعه قائلًا: "غير صحيح خذ وخل، الواسطات وُجدت لخدمة من لا يمتلك القيم أو المبادئ أو المؤهلات، فهناك من يصنع الحدث وهناك من يقتات على الأزمات".

ومنذ انضمام سعود إلى روما، لعب فريقه مباراتين فقط، شهدت تواجده على مقاعد البدلاء دون أن يُشارك، حيث تمت إقالة دي روسي من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.