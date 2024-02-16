روبرتو فيرمينو سعيد رغم سقوط الأهلي أمام الأخدود .. ولكن!

فيرمينو فك نحسه أخيرًا مع النادي الأهلي..

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أعرب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي السعودي، عن سعادته؛ وذلك على الرغم من خسارة فريقه أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي سقط بهدفين مقابل ثلاثة، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال فيرمينو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، عقب المباراة: "سعيد للعودة إلى تسجيل الأهداف مجددًا مع النادي الأهلي؛ بعد فترة غياب طويلة".

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النجم البرازيلي أشار إلى أنه كان يتمنى أن يتوج عودته للتسجيل، بـ"فوز" فريقه على الأخدود - وهو الأهم -؛ إلا أن هذا الأمر لم يحدث في النهاية.

وأشار روبرتو فيرمينو، إلى أن الراقي سنحت له العديد من الفرص خلال المباراة، لم يستطع أن يستغلها، على عكس الأخدود الذي نجح في ترجمة فرصه إلى أهداف.

وشدد فيرمينو، على أن الأهم بالنسبة للفريق حاليًا؛ هو التركيز على المباراة القادمة أمام الطائي، في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن فيرمينو، سجل أول هدف له بعد غياب 189 يومًا؛ وتحديدًا منذ ثلاثيته في شباك الحزم، يوم 11 أغسطس 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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