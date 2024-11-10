"العاطفة قبل المال" .. روبرتو دي زيربي يظهر للاعبي مارسيليا عقد مانشستر يونايتد الذي رفضه!

تصرف غريب من المدرب الإيطالي!

حرص المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا، على إظهار العقد الذي وصل له من مانشستر يونايتد من أجل تدريبه، ولكنه رفضه من أجل تولي قيادة الفريق الفرنسي.

وكان دي زيربي مرتبطًا بتدريب مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا العام، ولكنه رفض العرض وفضّل تدريب مارسيليا خلال الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن استخدام دي زيربي جهاز عرض لإظهار نسخة من العقد الذي عرضه عليه مانشستر يونايتد، للاعبي مارسيليا، حيث قال لهم: "اخترت العاطفة قبل المال من أجلكم".

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دي زيربي رفض عرض مانشستر يونايتد بالفعل، ليستمر النادي الإنجليزي على مدربه الهولندي السابق إيريك تين هاج، قبل إقالته وتعيين البرتغالي روبن أموريم بدلًا منه.

يُذكر أن المدرب الإيطالي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من أوكسير 3-1 بالدوري الفرنسي: "أنا مستعد للرحيل لو كنت أنا المشكلة، وسأرحل دون مال، ولا أهتم بالباقي، لا أريد تقديم الأعذار والتحدث بالقذارة، فلن أهرب وعلينا مواجهة الواقع".