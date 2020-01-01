روبرتسون يرشح زميله لجائزة لاعب العام في البريميرليج

لم يكن يحصل على التقدير الذي يستحق ولكن جاء الوقت ليتم تقديره

يعتقد أندرو روبرتسون، لاعب ليفربول أن زميله في الفريق جوردان هندرسون يستحق لقب أفضل لاعب في العام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وساهم الثنائي في اعتلاء الريدز، صدارة ترتيب البريميرليج بفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي.

وقال الظهير الأسكتلندي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "بالنسبة لي، أعتقد أن المرشح الرئيسي لجائزة لاعب العام، هو هندرسون الذي دفعنا إلى الأمام في الكثير من أوقات الموسم".

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وواصل: "إنه الشخص الذي كان يحرص على عدم سقوط الفريق، كما ساهم بأهداف مهمة ومؤثرة حقاً".

وأضاف: "ربما مستواه في بداية الموسم كان عليه بعض الملاحظات، ولكن مع تقدم الموسم لم يقدم مباراة سيئة".

وأكمل: "عندما تتدرب معه كل يوم، ستقدره، لم يكن يحصل على التقدير الذي يستحقه، ولكنه لاعب وقائد رائع وقدوة لنا جميعاً".