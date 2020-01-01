روبرتسون: نستثمر في أجسادنا وليفربول نضج على مستويات عديدة

آندرو روبرتسون مدافع فريق ليفربول يشيد بزملائه في الفريق وتطورهم خلال السنوات الماضية.

أشاد أندرو روبرتسون ظهير فريق ليفربول بما يقدمه فريقه من مستويات في الفترة الأخيرة وبتطور الجميع على عدة مستويات مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبرتسون وأكد خلالها أن ذلك التطور ساعد الفريق على الظهور بالشكل الذي يظهر به في الموسم الجاري.

وقال روبرتسون: "كفريق ووحدة واحدة ونجحنا في أن نكون أكثر نضجًا على مستوى الاحتفاظ بالكرة واغضاب المنافس وهو ما لم نكن نقوم به من عامين أو ثلاثة وكنا بسببه نتلقى أهدافًا في النهاية ونخسر".

وأضاف: "الآن أصبحنا أكثر نضجًا للتعامل مع مثل تلك المواقف التي نكون فيها متقدمين في النتيجة بهدف واحد، أفضل مثال على ذلك عندما تقدمنا بهدف مبكر وحافظنا على تقدمنا طوال المواجهة".

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وأكمل عن قلة الإصابات: "مسيرة لاعب كرة القدم المهنية تكون قصيرة ولا أحد يجب البقاء في غرف العلاج وألا يكون جاهزًا للمباريات، بالنسبة لي فأنا أقوم بكل شيء حتى أتأكد أنني متاح لخوض المواجهات".

وأنهى تصريحاته: "هذا هو ما قمت به طوال مسيرتي حتى الآن وحولته لأسلوب معيشة، فأنا حريص للغاية فيما أتناوله كطعام ولا أشرب الكحوليات خلال الموسم، في النهاية نحن نستثمر في أجسادنا".

جدير بالذكر أن أرنولد يعد أساسيًا في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بعد مرور 22 جولة وله مباراة مؤجلة.