روبرتسون: صلاح أخرس العنصرية بهدفه في تشيلسي

نجم فريق ليفربول روبرتسون سعيد بالفوز على تشيلسي وبتسجيل محمد صلاح لهدف في شباك البلوز بعد تعرضه للعنصرية من قبل جماهيرهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الشاب أندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بما حققه فريقه من فوز بالأمس أمام نظيره تشيلسي ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبرتسون وأكد خلالها أن سعادته اكتملت بتسجيل محمد صلاح للهدف الثاني واخراسه لكل الألسنة العنصرية في جماهير تشيلسي.

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وقال روبرتسون: "لقد وقعت بعض الأمور في الأسبوع الجاري لم تكن الأفضل، لكن محمد صلاح أخرس الجميع بتسجيله لذلك الهدف".

وأضاف: "النادي أصدر بيانًا في يومها، وصلاح ظهر كأنه بخير، لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد، ولم يؤثر عليه على الإطلاق".

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وأكمل: "من المحزن أنه هناك أشخاص يقومون بمثل تلك الأمور، سترلينج قال قبل أيام أن الحل المثالي لمثل تلك الأشياء هو تسجيل الأهداف واخراس تلك الجماهير، وصلاح فعل ذلك، بالرغم من معرفتي أن من قاموا بذلك يمثلون أقلية من محبي تشيلسي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدفه الـ 19 في الدوري الإنجليزي مساء الأمس أمام فريقه السابق تشيلسي من تصويبة صاروخية على مرمى كيبا.