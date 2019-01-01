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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبرتسون: الخسارة من مانشستر سيتي لن تُغير أي شيء

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Getty Images
مدافع ليفربول لازال يثق في قدرة فريقه للحفاظ على الصدارة في الجولات المتبقية من الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول الإنجليزي، أن السقوط أمام مانشستر سيتي لا يعني انهيار موسم الفريق.

سيتي ألحق الهزيمة الأولى بليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإتحاد أمس الخميس.

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ومن جانبه لا يعتقد روبرتسون أن الهزيمة ستغير حقيقة تصدر لليفربول للبريميرليج بعد 21 جولة حتى الآن..

وقال الاسكتلندي:"علينا نتذكر أننا لازلنا على قمة المسابقة، الخسارة أو حتى الفوز على سيتي لم يكن ليُغير ذلك".

وأضاف:"بالطبع في حالة الانتصار الفارق كان سيتسع إلى 10 نقاط، ولكنه لا يعني فوزنا بالبطولة".

وتابع:"شاهدنا احتفالهم بعد الانتصار علينا ومدى سعادتهم، ومع ذلك فهم أيضاً لم يربحون البريميرليج".

واستكمل روبرتسون:"سنقاتل حتى الموت، ربما الفارق تقلص بيننا وباقي الفرق، وحان موعد تجربة جديدة لقياس رد فعلنا عقب الخسارة".

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جدير بالذكر أن ليفربول لازال على قمة البريميرليج بـ54 نقطة، مقابل 50 لمانشستر سيتي الثاني و48 لتوتنهام الثالث.

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