رمي الدمى لمحاربة السرطان.. لافتة إنسانية في كأس رئيس إندونيسيا

رمي الدمى لمحاربة السرطان.. لافتة إنسانية في كأس رئيس إندونيسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شهد كأس الرئيس الأندونيسي لافتة إنسانية رائعة من أجل دعم مرضى السرطان، وذلك عن طريق إلقاء الدمى.

وشهدت المواجهة بين بيرسيبايا و تيرا بيرسيابو اليوم الجمعة في كأس الرئيس الإندونيسي هذا الحدث الإنساني من قبل الجماهير.

ومع إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، ألقى الجماهير الدمى التي اصطحبتها الجماهير معها إلى أرضية الملعب.

ويعتبر هذا التقليد هو أحد أهم أشكال المساندة ضد السرطان، وذلك يحدث حول العالم كله وليس فقط في إندونيسيا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأعرب رئيس نادي بيرسبايا ويسنو ساكتي بوانا عن تقديره لذلك، وفي وقت لاحق سيتم توزيع الدمى التي تم جمعها على مرضى السرطان في منطقتي سورابايا وجاوة الشرقية.

وقال ويسنو: "هذا إبداع من الجماهير لمساعدة المصابين بالسرطان، بينما نحن سنتكلف بتوفير أكياس لجمع الدمى وإرسالها لمرضى السرطان"

وأضاف: "في وقت لاحق سندعو رمزيا بونيك بونيتا لتسليم الدمى لمرضى السرطان في سورابايا وجاوا الشرقية. فيما يتعلق بالعدد، سنرى الظروف أولاً"

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وهكذا تؤكد كرة القدم قدرتها على تقديم صور إنسانية تعجز كافة الأشياء الأخرى عن توفيرها.