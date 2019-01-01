رمضان صبحي : سعيد بامتلاك فرصة ثانية للمنافسة على دوري أبطال إفريقيا

الأهلي أعلن عن توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المُعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي على أمنيته في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي.

الأهلي أعلن عن توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي من أجل الإبقاء على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم إضافي.

صبحي قال في تصريحاته لقناة النادي الأهلي :"الآن فرصة ثانية الآن للفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، لا أفكر في تحقيق إنجاز فردي، هدفنا دائماً جماعي في الفريق".

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اللاعب الشاب أكمل تصريحاته : "تعلمنا في النادي الأهلي أننا يمكننا تحقيق أي شيء بالروح والإصرار إذا كانت لدينا الرغبة في تحقيقه".

رمضان تواجد رفقة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وخرج الفريق بفضيحة كبيرة أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأنهى اللاعب :"أردت البقاء في النادي الأهلي لموسم إضافي، وإدارة النادي كانت لديها نفس الرغبة، شعرت بالقلق أحياناً أثناء المفاوضات مع هيدرسفيلد، لكن في النهاية الصفقة تمت".

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يُذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى الأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو الماضي، وكشف عن حلمه في التتويج بدوري الأبطال، لكن الأحمر غادر المسابقة في ربع النهائي.