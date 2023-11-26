ركلة جزاء واضحة لبرشلونة وطرد ضد رايو فاييكانو؟ .. ليفاندوفسكي يخرج عن صمته!

النجم البولندي يستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يبدو أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سيستمر في إثارة المتاعب بالنسبة له ولفريقه بالهجوم على التحكيم الإسباني.

جاء هذا بعد ساعات من مواجهة النادي الكتالوني أمام نظيره رايو فاييكانو ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب الأخير.

ليفاندوفسكي نشر مقطع فيديو لتدخل غريب من مدافع فريق رايو عليه في منطقة الجزاء، حيث قام الفرنسي فلوران لوجون بالإمساك به ودفعه على الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحكم لم يحتسب أي شيء ولم يتم العودة إلى تقنية الفيديو في تلك اللقطة التي مرت مرور الكرام داخل الملعب، لكن خارجه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الكثير من السخرية، ونشرتها صفحة تدعى "كرة قدم خارج السياق"، تنشر مقاطع لكرة القدم في أغرب حالاتها.

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جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد أن تأخر برشلونة في الشوط الأول وعادل النتيجة في الربع ساعة الأخيرة.