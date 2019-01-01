ركلة جزاء مولر تثير جدلًا بعد مباراة دوسلدورف وبايرن ميونيخ

رغم تطبيق تقنية الفيديو لا زال الجدل التحكيمي قائمًا في ألمانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثارت ركلة الجزاء التي لم تحتسب ضد المهاجم الدولي الألماني توماس مولر في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ أمام دوسلدورف.

وكان بايرن ميونيخ قد تغلب على مضيفه دوسلدورف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الألماني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

واستمر بايرن ميونيخ بانتصاره هذا متربعًا على عرش صدارة البوندسليجا بعدما أزاح بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

ولم تحتسب ركلة جزاء لصالح دوسلدورف بعدما لمس توماس مولر الكرة بيده من داخل منطقة الجزاء في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وحول تلك اللقطة قال مدرب فريق دوسلدورف إنها كانت منعرج اللقاء بشكل كبير، حيث أنها جاءت في وقت مبكر من المباراة.

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يذكر أن بايرن ميونيخ كان قد حقق انتصارًا كاسحًا على ضيفه بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف للا شيء مطلع الأسبوع الماضي.