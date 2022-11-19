ركلات جزاء ومباريات غامضة .. تحذيرات من الانحياز لقطر بكأس العالم

شركاء النزاهة بالاتحاد الدولي يعربون عن قلقهم

قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة تأهب بشان نزاهة المباريات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أحد شركاء النزاهة في الاتحاد، قد اتصل بالمسؤولين في الأيام القليلة الماضية، لتسليط الضوء على "عدد غير عادي من ركلات الجزاء" تم منحه لقطر في مبارياتها الودية التي أقيمت قبل كأس العالم.

وجاءت أغلب هذه المباريات خلف الأبواب المغلقة أو غير مذاعة في التلفزيون، ولذلك حذرت لجنة النزاهة بأن الأمر قد يعني منح قطر العديد من ركلات الجزاء في البطولة لمساعدتها على تحقيق نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن أحد أهم أسباب ظهور هذا التحذير، هو خوض قطر مباريات ودية أكثر من الدول المنافسة الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، حيث لعب الفريق سبع مباريات منذ يوليو الماضي، خمس مواجهات منهم خلف الأبواب المغلقة، مع ابتعاد الرعاة والشخصيات البارزة عن ملاعب التدريب الخاصة بهم وعدم نقل المعلومات الكافية للجمهور عن هذه المباريات.

ولم تهزم قطر في أول 4 مباريات ودية لها، قبل السقوط بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الكرواتي تحت 23 سنة، وكشفت تحذيرات النزاهة عن إيجاد المسؤولين صعوبات بالغة للعثور على بيانات المواجهات الودية التي تم لعبها.

جدير بالذكر أن قطر تلعب في المجموعة الأولى بالمونديال جنبًا إلى جنب مع الإكوادور وهولندا والسنغال.